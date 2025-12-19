Aranan 10 kişi jandarma tarafından yakalandı

Düzce’de güvenlik güçleri aranan şahısların yakalanması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Aranan şahısların yakalanması için 1-19 Aralık tarihleri arasında Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 4 yıl ve üzeri cezası bulanan 10 kişiyi yakaladı. Bu kapsamda Merkez İlçede kullanmak İçin uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 5 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 1 şahıs, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 16 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile aranan 1 şahıs, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, Çilimli ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu ve mala zarar verme suçlarından 18 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, Otoyolda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, Gölyaka ilçesinde dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır