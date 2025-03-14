Aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 33 ekip, 87 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

BİN 591 KİŞİ KONTROL EDİLDİ

Uygulamada, dolandırıcılık, hırsızlık, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, tehdit gibi çeşitli suçlardan aranan; toplam 17 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 17 şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır