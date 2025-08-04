Aranıyorlardı yakalandılar

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 28 Temmuz -3 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamada 18 bin 600 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 47 kişi gözaltına alınırken, 22 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 5 adet kurusıkı, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 67 adet mermi, 4 şarjör ve 1 adet kesici delici alet ele geçirildi.

(İHA