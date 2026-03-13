HABER

'Arapça' İstiklal Marşı tepki topladı: Karaman'daki görüntüler tartışmaların fitilini ateşledi

Mehmet Hazar Gönüllü

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Karaman'da düzenlenen program tartışmaları beraberinde getirdi. Programda öğrencilerin milli marşı Arapça okuması hem sosyal medyada hem de CHP ve MHP'de tepkilere yol açtı.

Türkçe'nin başkenti Karaman'da İstiklal Marşı'nın Arapça okunması gündem oldu. Mehmet Akif Ersoy'un Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı eserin öğrencilere Türkçe yerine Arapça okutulması tartışmalara yol açtı.

Arapça İstiklal Marşı tepki topladı: Karaman daki görüntüler tartışmaların fitilini ateşledi 1

PROGRAMA DEVLET YETKİLİLERİ DE KATILDI

Karaman’da dün Mehmet Akif Ersoy'u anma ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla anma program düzenlendi.

Piri Reis Kültür Merkezi’nde Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programa, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Arapça İstiklal Marşı tepki topladı: Karaman daki görüntüler tartışmaların fitilini ateşledi 2

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Programda öğrencilerin İstiklal Marşı'nı Arapça okuması geniş yankı uyandırdı. MHP ve CHP'li isimlerden olaya tepki geldi. Görüntüler sosyal medyada da çok sayıda eleştiri aldı.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüntülere sert tepki göstererek Karaman Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’na soruşturma çağrısında bulundu:

"İSTİKLAL MARŞI TÜRK MİLLETİNİNDİR! TÜRK MİLLETİNİN DİLİ TÜRKÇEDİR!
Karaman’da düzenlenen resmî bir programda İstiklal Marşı’nın Arapçaya çevrilerek okutulmasını TBMM’de gündeme getirdim. Millî marşımızın resmi bir programda başka bir dilde okutulması kabul edilemez.

  • İstiklal Marşı, milletimizin kurtuluşunun ve bağımsızlığının en güçlü simgelerinden biridir.
  • İstiklal Marşımızın Türkçeden başka bir dile çevrilerek bir resmî programda okunması tam bir millî şuurdan yoksunluk örneğidir.
  • İstiklal Marşı Türk milletinindir. Türk milletinin dili Türkçedir. Türk milletinin olduğu gibi, İstiklal Marşımızın dili de Türkçedir.
  • Bu şuursuzluğun Türk dilinin başkenti Karamanımızda vuku bulması ise ibretlik bir durum olmuştur.
  • İstiklal Marşımıza yapılan bu saygısızlığın sorumlularını kınıyorum.
  • Karaman Valiliği ve Millî Eğitim Bakanlığı’nı sorumlular hakkında derhâl soruşturma başlatmaya çağırıyorum."

Arapça İstiklal Marşı tepki topladı: Karaman daki görüntüler tartışmaların fitilini ateşledi 3

MHP'DEN 'YAPTIRIM' ÇAĞRISI: "KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla paylaşım yapan MHP Karaman İl Başkanı Muhammed Mustafa Gözel, yerel yönetici ve idarecilere konuyla ilgili idari yaptırım çağrısında bulunduğu açıklamasında şunları kaydetti:

Bugün İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünü kutlarken, bir milletin kurtuluşunu ve destansı mazisinin sığmayan dizelere nakşe oluşunu andığımız bir gün olarak kabul ederiz.

Lakin Türk dilinin başkenti olan şehrimiz Karaman’da milli şuurla milli ve resmi dilimiz olan Türkçe ile bu milletin duygularına nüfuz eden istiklal marşımız kabul edilemeyecek bir şekilde Arapça olarak telafuz edilmiştir. Arapça olarak anılmıştır.

Bu eylem neresinden bakılırsa bakılsın milli şuurla özleşmeyen, destansı mazimize hitap etmeyen bir karabet olarak bugün kayda geçmiştir.
Cumhur İttifakı ve Milli Eğitim Bakanlığımızca yapılan ve yapılmaya çalışılan gelecek nesiller için tesis edilmesine özen gösterilen milli şuura ve nizama tam zıttı şekilde gerçekleştirilen bu eylemin tarafımızca kınandığını yereldeki yöneticileri ve idarecileri konuyla ilgili idari yaptırım için göreve davet ettiğinizi bildirmek isteriz."

Gözel, paylaşımının sonuna Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihli "Şimden gerü hiç gimse divanda, dergâhda, bergâhda, mecliste, meydanda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye" dizesini ekledi.

Arapça İstiklal Marşı tepki topladı: Karaman daki görüntüler tartışmaların fitilini ateşledi 4

TÜRKÇE'NİN BAŞKENTİ KARAMAN

Karaman, Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'de yayımladığı fermanla Türkçeyi resmi dil ilan ettiği ve "Türkçenin başkenti" olarak kabul edilen tarihi şehirdir. Bu fermanla dergahta, divanda ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılması yasaklanmış, Türkçe resmiyet kazanmıştır. Her yıl 13 Mayıs'ta Karaman'da Türk Dil Bayramı kutlanır.

Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Karaman Mehmet akif Ersoy Arapça
