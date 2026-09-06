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Aras Nehri kıyısında kimliği belirsiz ceset bulundu

Kağızman’da Aras Nehri kıyısında bir kişinin cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni ve kimliği yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Aras Nehri kıyısında kimliği belirsiz ceset bulundu

Olay, Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, nehir kıyısında bulunan bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik bilgilerine rastlanılmayan kişinin cansız bedeni, kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kars
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