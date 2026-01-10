Araştırma: Almanya'da göç etme düşüncesi artıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, her 5 kişiden birinin göç etmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi (Dezim), 2024 ile 2025 yılları arasında 2 bin 933 kişiyle araştırma yaptı.

Araştırmaya katılanların yüzde 21’i, Almanya'dan göç etme düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Göçmen kökenli bireylerde bu oran yüzde 34'e çıkıyor. Bu kişilerin çocuklarında ise bu oran yüzde 37'ye ulaşıyor.

Ayrıca, göçmen kökeni olmayan Almanların yüzde 17'si göç etmeyi düşünüyor. Eski Sovyetler'den gelenlerin yüzde 31'i ve AB üyesi ülkelerden gelenlerin de yüzde 28’i göç düşüncesindeler.

Göç etme nedeni olarak en çok "daha yüksek yaşam kalitesi" gösterildi. Göçmen kökenlilerde, "ayrımcılık deneyimleri" de önemli bir gerekçe olarak bildirildi.

Türkiye ve MENA bölgesinden gelenlerin yüzde 25'i, ayrımcılık deneyimlerini göç etme nedeni olarak belirtiyor.

Katılımcıların somut göç planlarının nadir hayata geçtiği belirtildi. Araştırmaya katılanların yüzde 2'si, bir yıl içinde göç etmeyi planladığını ifade etti.

Dezim araştırma görevlisi Fabio Best, verilerin Almanya'yı terk etme isteğinin yüksek olduğunu vurguladı. Ancak, bu durumu etkileyen ayrımcılık algısı da önemli bir faktör.

Best, insanları ülkede tutmak için yaşam koşullarını iyileştirecek önlemlerin alınmasının gerektiğini belirtti. Bu şekilde çeşitliliğin bulunduğu bir toplumda beraber yaşamak mümkün olur.Kaynak: AA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır