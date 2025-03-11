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Araştırma sonucu ortaya çıktı: Havadaki mikroplastik kirliliği kuşların akciğerlerinde birikiyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.03.2025 10:10
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Bilim insanları, havadaki mikroplastik kirliliğinin kuşların akciğerlerinde biriktiğini açıkladı.

Araştırma sonucu ortaya çıktı: Havadaki mikroplastik kirliliği kuşların akciğerlerinde birikiyor

ABD’deki Texas Üniversitesi (UTA) tarafından yapılan yeni bir araştırma, havadaki mikroplastik kirliliğinin kuşların akciğerlerinde biriktiğini gösterdi. Bilim insanları, bu bulgunun insanların soluduğu hava ve tükettiği gıdalar üzerindeki etkilerine dair endişelere yol açtığını bildiriyor.

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UTA biyoloji bölümü öğretim üyesi ve araştırmanın ortak yazarı Shane DuBay, kuşların dünya genelinde birçok farklı habitatta yaşaması ve insanlarla aynı ortamı paylaşması nedeniyle araştırma için seçildiğini açıkladı. DuBay, kuşların çevresel koşulların önemli göstergeleri olduğunu belirterek, mikroplastik kirliliğinin doğa ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için bu çalışmanın büyük önem taşıdığını aktardı.

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Araştırma ekibi, Çin’in batısındaki Tianfu Uluslararası Havalimanı çevresinden 51 farklı türden 56 yabani kuş örneği topladı. Kuşların akciğerlerinden alınan numuneler, iki farklı kimyasal analiz yöntemiyle incelendi. İlk olarak, lazer doğrudan kızılötesi teknolojisi kullanılarak akciğerlerdeki mikroplastik miktarı belirlendi. Daha küçük nanoplastiklerin tespit edilmesi için ise piroliz gaz kromatografi-kütle spektrometresi yöntemi uygulandı. Bu testler, akciğerlerdeki plastik partiküllerinin sayısını ve türlerini belirlemeye yardımcı oldu.

Araştırma, kuşların akciğerlerinde yüksek oranda mikroplastik bulunduğunu gösterdi. Ortalama her türde 221 plastik parçacığı, her gram akciğer dokusunda ise 416 partikül belirlendi. En yaygın plastik türleri, boru ve kablo yalıtımında kullanılan klorlanmış polietilen ile otomobil lastiklerinde kullanılan bütadien kauçuğu olarak tespit edildi.

Havada bulunan plastik partiküllerinin güvenli bir seviyesi belirlenmemiş olsa da yüksek mikroplastiğe maruz kalmak kalp hastalıkları, kanser, solunum yolu problemleri ve üreme bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Araştırmayı yürüten bilim insanları, çevreye yayılan plastik kirliliğinin yalnızca ekosistem sağlığı değil, insan sağlığı için de büyük tehdit oluşturduğunu kaydetti. Prof. DuBay, “Araştırmamız, plastik kirliliğinin olumsuz etkilerini anlamak ve önlemek için daha fazla araştırmaya, fon desteğine ve acil eyleme ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor” dedi.

Bilim insanları, mikroplastik kirliliğini azaltmaya yönelik daha sıkı düzenlemeler ve çevresel politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek, plastik atıkların azaltılması ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılmasının bu soruna karşı kritik adımlar olduğunu ifade etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mikroplastik araştırma
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