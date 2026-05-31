HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arazi anlaşmazlığı dehşete dönüştü! Kardeşinin aracına kurşun yağdırdı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde araz nedeniyle ağabeyin, kardeşinin arabasına silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Arazi anlaşmazlığı dehşete dönüştü! Kardeşinin aracına kurşun yağdırdı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çukurdere Mahallesi’nde Z.Ş., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşinin içinde olduğu araca silahlı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Hüseyin Şenol’un hayatını kaybettiği, eşi Seçim Şenol’un ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hüseyin Şenol’un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Arazi anlaşmazlığı dehşete dönüştü! Kardeşinin aracına kurşun yağdırdı 1

Arazi anlaşmazlığı dehşete dönüştü! Kardeşinin aracına kurşun yağdırdı 2

Arazi anlaşmazlığı dehşete dönüştü! Kardeşinin aracına kurşun yağdırdı 3

Arazi anlaşmazlığı dehşete dönüştü! Kardeşinin aracına kurşun yağdırdı 4

Arazi anlaşmazlığı dehşete dönüştü! Kardeşinin aracına kurşun yağdırdı 5

Arazi anlaşmazlığı dehşete dönüştü! Kardeşinin aracına kurşun yağdırdı 6

Arazi anlaşmazlığı dehşete dönüştü! Kardeşinin aracına kurşun yağdırdı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılırmak’a düşen gençten acı haberKızılırmak’a düşen gençten acı haber
Bayram tatili dönüşünde kaza yapan 2 araç refüje düştüBayram tatili dönüşünde kaza yapan 2 araç refüje düştü

Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.