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Arazi için kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü! 'Tarlayı nasıl sürersin' kavgası tüfekli katliama dönüştü

Bartın'ın Kozcağız beldesinde Mehmet D. (65), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Tarlayı izinsiz sürdükleri gerekçesiyle gerçekleştiği iddia edilen olay sonrası zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Arazi için kardeşini, eniştesini ve yeğenini öldürdü! 'Tarlayı nasıl sürersin' kavgası tüfekli katliama dönüştü
Çiğdem Sevinç

Bartın'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini tüfekle öldürdü.

Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde Mehmet D. (65) ile kız kardeşi Havva D. (50), eniştesi Abdullah D. (55) ve yeğeni Erhan D. (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

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TARLAYI SÜRDÜKLERİ İÇİNMİŞ...

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet D, ortak kullandıkları tarlayı sürdükleri iddiasıyla eniştesi, kız kardeşi ve yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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TÜM AİLEYİ KATLETTİ

Sağlık personeli, Abdullah ve Havva D. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Erhan D. ise kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mehmet D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bartın arazi
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