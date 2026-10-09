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Önce paylaşıldı sonra silindi! Hilmi Türkmen'in çocukları gündem oldu: Finans merkezinde dönerci açılışı…

Fon soruşturması sonrası AK Partili bazı isimler için ortaya atılan iddialar konuşulurken; Üsküdar eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in çocuklarıyla ilgili ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti. Fon skandalı konuşulurken, yeni açılan finans merkezinde hizmete giren dükkan için "Bari şu zamanda paylaşmayın" yorumu gelirken; tepkiler sonrası söz konusu paylaşımın silindiği görüldü.

Önce paylaşıldı sonra silindi! Hilmi Türkmen'in çocukları gündem oldu: Finans merkezinde dönerci açılışı…

Türkiye'nin günlerdir fon skandalını konuşuyor. AK Partili bazı isimler için ortaya atılan iddialar gündem olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gereken yapılacaktır" diyerek noktayı koymuştu.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF KARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Fon soruşturmasında adı geçen AK Partili isimlerle ilgili gündem sürerken; sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi ise dikkat çekti.

HİLMİ TÜRKMEN'İN ÇOCUKLARI GÜNDEM OLDU

İki dönem Üsküdar Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerini Sinem Dedetaş karşısında kaybeden AK Partili Hilmi Türkmen’in çocukları ticarete atıldığı ortaya çıktı.

Önce paylaşıldı sonra silindi! Hilmi Türkmen in çocukları gündem oldu: Finans merkezinde dönerci açılışı… 1
Hilmi Türkmen

Halihazırda MKYK Üyesi olan Hilmi Türkmen’in oğulları Yusuf ve Yunus Türkmen’in İstanbul Finans Merkezi’nde dönerci açtığı öğrenildi.

Önce paylaşıldı sonra silindi! Hilmi Türkmen in çocukları gündem oldu: Finans merkezinde dönerci açılışı… 2

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz geçen günlerde sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, “Hilmi Türkmen’in kıymetli oğlu Yunus Türkmen’in, İstanbul Finans Merkezi’nde hizmete açtığı Paşa Döner’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. İşleri daim, müşterileri bol olsun. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Önce paylaşıldı sonra silindi! Hilmi Türkmen in çocukları gündem oldu: Finans merkezinde dönerci açılışı… 3

"BARİ ŞU ZAMANDA PAYLAŞMAYIN"

Söz konusu fotoğraf karesinin altına devam eden fon soruşturması ve iddialara atıfta bulunarak tepkiler geldiği görüldü. "Bari şu zamanda paylaşmayın" yorumu dikkat çekerken, Poyraz kısa süre sonra paylaşımını sildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hilmi Türkmen AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Üsküdar Belediyesi
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