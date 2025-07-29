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Arazide yaralanarak mahsur kalan kadın, AFAD tarafından kurtarıldı

Rize'de arazide çalıştığı sırada yaralanarak mahsur kalan kadın, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arazide yaralanarak mahsur kalan kadın, AFAD tarafından kurtarıldı

Olay, Güneysu ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. Çay bahçesinden dönerken kestirme yoldan geçmek isteyen F.T. isimli kadın dengesini kaybederek ayağını taşa vurdu. Ayağında da platin olduğu öğrenilen F.T. isimli kadın bulunduğu yerden hareket edemeyince olduğu yerde mahsur kaldı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sedyeye yerleştirilen F.T. halatlarla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine sevk edildi. F.T. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Rize
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