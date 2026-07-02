Arazideki odunların tutuşması sonucu yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, TOKİ konutlarının bulunduğu alana yakın bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle odun yığınları alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

ODUNLARIN TUTUŞMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına anında müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, odunların bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır