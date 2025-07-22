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Arda teknede döverek öldürülmüştü! Şüphelileri kürekle dövdüler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tur teknesinde müşteriler arasında çıkan kavgada kavgayı ayırmak isteyen genç denizci Arda Deniz Onat darp edilerek öldürüldü, üç kişi yaralandı. Arda Deniz Onat’ın ölümünden sonra lastik bot ile karaya çıkan şüphelileri vatandaş ve kaptanlar sahilde küreklerle dövdü. Onat’ın ölümünden sonra çılgına dönen mahalle sakinlerinin gözaltına alınan ve halen ifadeleri alınmakta olan 4 kişiyi denizin içinde küreklerle dövdükleri görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.

Arda teknede döverek öldürülmüştü! Şüphelileri kürekle dövdüler
Cansu Akalp

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi koyunda günü birlik turda olan E.Arda Deniz isimli günlük tur teknesinde iddiaya göre iki grup müşteri arasında kavga çıktı.

DENİZE DÜŞTÜ BABASI ÇIKARTTI

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; Kavgada A.D. ile S.Y., S.E.Y. ve C.V.C. arasında çıkan kavga büyüyünce tekne personeli ve kaptan müdahale edip ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında denizci 24 yaşındaki Arda Deniz Onat başına aldığı darbe sonucu denize düştü. Denize düşen kaptan olan babası tarafından baygın halde çıkarılarak lastik botla Germe Limanı’nda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

KÜREKLERLE DÖVDÜLER

Arda Deniz Onat’ın ölümünden sonra lastik bot ile karaya çıkan şüphelileri vatandaş ve kaptanlar sahilde küreklerle dövdü. Onat’ın ölümünden sonra çılgına dönen mahalle sakinlerinin gözaltına alınan ve halen ifadeleri alınmakta olan 4 kişiyi denizin içinde küreklerle dövdükleri görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Onat hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 3 kişi ise Marmaris Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Onat’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, 4 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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