"Beni bağımlı yaptılar" dedi, Meta ve YouTube'dan 3 milyon dolar tazminat kazandı!

ABD’de mahkeme, Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta ile sosyal medya platformu YouTube’un, tasarım özellikleriyle bir kullanıcıyı “bağımlı hale getirdiği” gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

San Francisco'da görülen davada mahkeme heyeti, Meta ve YouTube'un 20 yaşındaki bir kullanıcıyı tasarım özellikleriyle "bağımlı hale getirdiği" ve zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada kararını açıkladı.

META VE YOUTUBE'A 3 MİLYON DOLARLIK CEZA

Mahkeme heyeti, söz konusu platformların kullanıcısına acı ve ıstırap ile diğer mali yükler getirmesi nedeniyle 3 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi.

Kararda, tazminatın yüzde 70'inin Meta, kalan kısmın ise YouTube tarafından ödenmesine hükmedildi.
Davacı K.G.M, Meta ile YouTube'un sonsuz kaydırma ve algoritmik içerik önerileri gibi özellikleri nedeniyle kendisini bağımlı hale getirdiği, kaygı ve depresyona sürüklediği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Davada, söz konusu sosyal medya platformlarının sigara ya da sanal bahis ortamları kadar bağımlılık oluşturan ürünler tasarladığı öne sürülmüştü.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ DAVASINDA 375 MİLYON DOLARLIK BİR CEZA DAHA

Öte yandan, New Mexico'da görülen ayrı bir davada ise mahkeme, dün, Meta'yı, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar vermişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

