Dünyanın en zengin 5. insanı! Zuckerberg'in yeni projesi korkuttu: "AI CEO"

Yapay zeka teknolojileri, kurumsal dünyanın işleyişini kökünden değiştirmeye devam ederken, iddiaya göre bu dönüşümün en büyük adımlarından biri Facebook'un çatı şirketi Meta'dan ve onun Forbes'in gerçek zamanlı milyarderler listesine göre 203 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin 5. insanı olan CEO'su Mark Zuckerberg'den geldi.

ZUCKERBERG KENDİSİ İÇİN "YAPAY ZEKA CEO" GELİŞTİRİYOR

The Independent'ın The Wall Street Journal'a dayandırılan haberine göre Meta CEO'su Mark Zuckerberg, CEO'luk görevlerinin bazılarını otonom olarak yerine getirebilecek kişisel bir yapay zeka ajanı geliştiriyor. Bu yapay zeka aracı, bilgi edinmek isteyen teknoloji şirketi kurucusunun, insanların hazırladığı raporları ve çeşitli kurumsal yönetim kademelerini atlamasına olanak tanıyor.

Bu hamle, Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta'nın, tüm çalışanların iş akışlarına entegre edilebilecek şirket içi yapay zeka sistemleri kurmaya yönelik daha geniş çaplı stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Meta'nın geliştirdiği bu yeni nesil araçlar arasında, şirket belgelerini aramak ve düzenlemek için tasarlanan 'Second Brain' ve diğer iş arkadaşlarının yapay zeka ajanlarıyla onların adına iletişim kurabilen 'My Claw' yer alıyor. Hatta şirketin, yapay zeka botlarının birbirinden bağımsız olarak kendi aralarında konuşmasına olanak tanıyan şirket içi bir mesajlaşma grubu kurduğu da bildiriliyor.

SİLİKON VADİSİ'NİN YENİ ÇILGINLIĞI: TOKENMAXXING

Zuckerberg'in yapay zeka CEO botuyla ilgili haberler, Silikon Vadisi'nde 'Tokenmaxxing' olarak bilinen yeni bir trendin ortasında geldi. İlk olarak The New York Times tarafından duyurulan bu terim, Meta, OpenAI ve diğer büyük teknoloji firmalarındaki mühendislerin çalışırken yapay zekayı mümkün olduğunca fazla kullanmasını ifade ediyor.

Sektördeki bazı isimler bu yaklaşımı sorgulasa da, bu yeni statü yarışı, token'ların (yapay zeka sistemleri tarafından işlenen veri birimleri) kullanımını en üst düzeye çıkarmanın işyerinde verimlilik ve üretkenliği artıracağı fikrine dayanıyor.

Yazılım mühendisi Gergely Orosz konuya ilişkin, "Büyük teknoloji şirketlerinin içinde, çıktı kalitesi fark etmeksizin yapay zekayı hızlandırılmış bir tempoda kullanmamak kariyer riski haline geliyor" diyor.

Zuckerberg geçtiğimiz ay yapılan şirket kazancı açıklamasında, "Bireysel katkı sağlayanları öne çıkarıyor ve ekiplerdeki hiyerarşiyi azaltıyoruz. Eskiden büyük ekipler gerektiren projelerin artık çok yetenekli tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini görmeye başlıyoruz." diyerek bu yeni dönemin sinyallerini vermişti.

GÜVENLİK RİSKLERİ

Son aylarda Meta, otonom yapay zeka ile ilgili tartışmalara rağmen yapay zeka ajanı odaklı girişimler olan Manus ve Moltbook'u satın alarak bu eğilimi daha da güçlendirdi. Botlar için bir tür sosyal medya uygulaması olan Moltbook'taki yapay zeka ajanları, şubat ayında insanları "devirmek" ile ilgili paylaşımların viral olmasının ardından büyük ilgi görmüştü.

Güvenlik uzmanları da yapay zeka ajanlarına yönelik güvenlik önlemlerinin eksikliği konusunda uyarıda bulunarak, bu durumun veri ihlallerine ve uygunsuz davranışlara yol açabileceğini belirtiyor. Yapay zeka ile çalışmak için hazırlanan PROMPT kılavuzlarının ortak yazarı olan Syracuse Üniversitesi'nden Adam Peruta, "Yarı otonom ajanları gerçek verilere ve gerçek hizmetlere bağladığınızda, platforma kritik bir altyapı gibi davranmalısınız" uyarısında bulunuyor.