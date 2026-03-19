Sosyal medya devi duyurdu! Sadece paylaşım yaparak binlerce dolar kazanılabilecek

Meta, TikTok ve YouTube'daki popüler içerik üreticilerini Facebook'a çekmek için "Creator Fast Track" programını başlattı. Buna göre, Instagram, TikTok ve YouTube’da 100 bin ve üzeri takipçisi olan içerik üreticilerine Facebook'ta paylaşım yapmaları karşılığında ayda 3.000 dolara kadar ödeme yapılacak.

Enes Çırtlık

Meta, önde gelen içerik üreticilerini TikTok ve YouTube'dan Facebook'a çekmeyi amaçlayan, garantili ödeme ve daha geniş erişim imkanı sunan "Creator Fast Track" adlı yeni bir program başlattı.

AYDA 3 BİN DOLARA KADAR ÖDEME

Program kapsamında; Instagram, TikTok veya YouTube'da en az 100.000 takipçisi olan içerik üreticilerine ayda 1.000 dolar, bu platformların herhangi birinde bir milyondan fazla takipçisi olanlara ise ayda 3.000 dolar ödenecek. Yapılan açıklamalara göre, garantili ödemeler yalnızca üç ay sürecek.

Programa katılmaya hak kazanmak için içerik üreticilerinin Facebook'ta 30 günlük bir süre içinde en az 10 farklı günde, toplamda en az 15 Reels videosu paylaşması gerekiyor. İçeriğin yalnızca Facebook'a özel olması gerekmiyor yani daha önce başka platformlarda paylaşılmış içerikler de kabul ediliyor. Ancak içerik üreticisine ait orijinal bir içerik olması şart koşuluyor. Buna yapay zeka ile oluşturulan içerikler de dahil.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNE 2025'TE 3 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

Meta'nın bu duyurusunun, bu kullanıcı kitlesini kazanmak için attığı daha geniş kapsamlı adımların bir parçası olduğu ifade ediliyor. Şirket, 2025 yılında içerik üreticilerine bir önceki yıla göre %35 artışla yaklaşık 3 milyar dolar ödediğini açıkladı. Bunun yaklaşık %60'ı Reels içeriklerine giderken, geri kalanı diğer formatlar arasında dağıtıldı.

İçerik üreticilerinin ayrıca abonelikler, bahşişler, marka anlaşmaları ve kısa/uzun videolar, hikayeler, fotoğraflar ve metin gönderilerindeki etkileşime dayalı olarak belirli gereksinimleri karşılayanlara ödeme yapan Facebook Content Monetization programı aracılığıyla da gelir elde edebileceği hatırlatılıyor.

