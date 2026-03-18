"Bana 60 saniye ver" dedi, olanlar oldu: X'e 'dislike' butonu mu geliyor?

X'in (Twitter) Ürün Lideri Nikita Bier'in bir kullanıcıya verdiği gizemli yanıtın ardından platformda "dislike" (beğenmeme) butonu göründü. Bu durum sonrası özelliğin test edilmeye başlanmış olabileceği öne sürüldü.

Enes Çırtlık

X kullanıcılarının yıllardır talep ettiği beğenmeme butonu özelliği, sürpriz bir şekilde gerçeğe dönüşmek üzere olabilir. Bu ihtimal, X'in (Twitter) Ürün Lideri Nikita Bier'in bir kullanıcıya verdiği gizemli yanıtla birlikte ortaya çıktı.

"BANA 60 SANİYE VER" DEDİKTEN SONRA...

NDTV'de yer alan habere göre, X'in Ürün Lideri Nikita Bier, bir X kullanıcısının platformda bir beğenmeme butonunun olmasıyla ilgili yaptığı paylaşıma "Bana 60 saniye ver" yanıtını verdi. Dakikalar içinde bazı kullanıcılar, paylaşım yanında "aşağı doğru başparmak" simgesi şeklinde bir beğenmeme butonu gördüklerini bildirdi. Bu durum sonrası, platformun özelliği gerçek zamanlı olarak test etmeye başlamış olabileceği iddia edildi.

Birkaç kullanıcı ise bu seçeneği göremediklerini belirtti. Bu da eğer doğruysa özelliğin büyük olasılıkla küçük bir grupla test ediliyor olabileceğini gösterdi. Diğerleri ise butonun geleneksel anlamda halka açık bir beğenmeme sayacı olmadığını, daha ince bir mekanizma olduğunu öne sürdü.

"GİZLİ BİR BEĞENMEME" SİSTEMİ

İlk gözlemler, özellikle yanıtlar için olumsuz geri bildirimlerin herkese açık olarak gösterilmediği, bunun yerine platformun sıralama algoritmasını beslediği "gizli bir beğenmeme" sistemine işaret ediyor. Gerçekleşmesi halinde kullanıcıların hoşnutsuzluklarını belirtebilecekleri ve X'in içeriği nasıl öne çıkaracağını veya gizleyeceğini iyileştirmesine olanak tanıyacakları ifade ediliyor. Bu sistemin yaygın olarak uygulanması durumunda görünürlüğü belirlemede beğenilerin güçlü bir tamamlayıcısı, hatta alternatifi haline gelebileceği belirtiliyor.

ÖNCESİNDE DE DENENMİŞTİ

Konseptin tamamen yeni olmadığı biliniyor. X, Elon Musk platformu satın almadan önce, 2021 gibi erken bir tarihte benzer bir özelliği denemişti. O dönemdeki raporlar, şirketin özellikle yanıtların kalitesini artırmayı amaçlayan bir eksi oy mekanizmasını araştırdığını öne sürmüştü. iOS uygulamasındaki kod referansları, mevcut beğeni butonunun yanına yerleştirilmiş kırık bir kalp simgesi de dahil olmak üzere birden fazla olası tasarıma işaret ediyordu.

Tersine mühendis Aaron Perris'in bulguları, bu özelliğin geliştirme aşamasında daha derin bir entegrasyona sahip olduğunu ortaya çıkardı ve X'in bu konsept üzerinde yıllardır çalışmalarını sürdürdüğü fikrini güçlendirdi.

