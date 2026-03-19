Meta'dan Horizon Worlds kararı: Metaverse hayalleri suya mı düştü?

Meta, bir zamanlar metaverse stratejisinin kilit unsurlarından biri olan Quest VR başlıklarına yönelik sanal gerçeklik sosyal ağı Horizon Worlds'ü kapatacağını duyurdu.

CNBC'de yer alan habere göre; Meta, bir topluluk blogunda Horizon Worlds uygulamasının Mart ayı sonunda Quest mağazasından kaldırılacağını ve 15 Haziran'da VR'dan tamamen çıkarılacağını açıkladı. Bu tarihten sonra uygulama yalnızca bağımsız bir mobil uygulama olarak kullanılabilecek.

Şirket, değişikliği duyururken, “Her iki platformu da daha odaklı bir şekilde büyüyebilmeleri için birbirinden ayırıyoruz; Horizon Worlds platformu ise artık yalnızca mobil cihazlara özel bir deneyim olacak” ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar şirketin sanal gerçekliğe yönelmesinin merkezi bir parçası olan Horizon Worlds için bu değişimin, Meta'nın metaverse'ten sorumlu birimi olan Reality Labs'den 1.000'den fazla çalışanı işten çıkarmasından haftalar sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Ocak ayındaki bu işten çıkarmalar, 2023'te Horizon Worlds için kurulan şirket içi stüdyo Ouro Interactive de dahil olmak üzere VR oyunları üzerinde çalışan stüdyoları da etkiledi.

METAVERSE HAYALİ BEKLENENİ VEREMEDİ

Ekim 2021'de Facebook olan adını Meta olarak değiştiren ve bu değişimi metaverse'e geçişi pekiştirmek için yapan şirket, o dönem CEO Mark Zuckerberg'in ağzından bu alanı "yeni ufuk/yeni sınır" olarak nitelendirmişti. Zuckerberg o dönemde, "Umudumuz, önümüzdeki on yıl içinde metaverse'ün bir milyar kişiye ulaşması, yüz milyarlarca dolarlık dijital ticarete ev sahipliği yapması ve milyonlarca yaratıcı ile geliştirici için istihdam sağlaması." diye yazmıştı. Ancak Horizon Worlds, sanal gerçekliğe şüpheyle yaklaşılması nedeniyle kullanıcı bulmakta zorlandı.

CNBC'nin daha önce bildirdiğine göre, sosyal platformun aylık aktif kullanıcı sayısı hiçbir zaman birkaç yüz bini geçmedi. Avatarların diğer kullanıcılarla etkileşime girebildiği ve oyun oynayabildiği sanal 3D sosyal ağ, resmi olarak 2021'in sonlarında kullanıma açılmıştı. Meta, Eylül 2023'te mobil uygulama sürümünü başlatana kadar bu ağ yalnızca Quest VR platformunda çalışıyordu. VR başlığı olmayan kullanıcılar için ise Roblox'a benzer şekilde çalışan Horizon Worlds'ün mobil sürümü oluşturuldu.

MİLYARLARCA DOLARLIK ZARAR ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Metaverse, Meta'ya oldukça pahalıya patladı. Haberde aktarılan detaylara göre, Reality Labs birimi lansmanından sonra her çeyrekte milyarlarca dolar zarar bildirdi. Ocak ayında yayınlanan dördüncü çeyrek sonuçlarında birim, 6,02 milyar dolar faaliyet zararı açıkladı. Meta o zamandan beri bir zamanlar öne çıkan sanal gerçeklik odağını küçülterek yapay zekaya yöneldi.

Meta, geçtiğimiz ay VR çalışmalarını yeniden yapılandıracağını duyurdu. Reality Labs İçerik Başkan Yardımcısı Samantha Ryan Şubat ayında yayınladığı bir blog yazısında, Meta'nın "Worlds'ün odağını neredeyse tamamen mobile kaydırırken VR geliştirici ekosistemine iki kat daha fazla ağırlık vereceğini" söylemişti. Ryan, "İşleri iki farklı platforma ayırarak, her ikisine de daha net odaklanabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.