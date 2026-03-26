Sosyal medyada gündem oldu! Türkiye'de 1 Nisan öncesi "5G" hareketliliği

5G teknolojisinin kullanıma sunulacağı 1 Nisan 2026'ya sayılı günler kala, sosyal medya platformlarında dikkat çeken bir 5G hareketliliği yaşandı.
Dün akşam saatlerinden itibaren X (Twitter) ve Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarda, bazı kullanıcılar, cihazlarının 5G şebekesine bağlandığını belirtti.
Paylaşılan bazı ekran görüntülerinde hız testi sonuçlarının yer aldığı görülürken, bu durum "5G erken mi geldi?" sorularını beraberinde getirdi.
İşte konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar:
Aga 5G yazıyo. Ne iş ?? pic.twitter.com/qp2NX4Hhbu— Ataberk Doğan (@atadogann) March 25, 2026
Efendiler sanırım 5G’ye geçtik. pic.twitter.com/FoL0iIC14v— Burak Güngör (@gungorburak) March 25, 2026
Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle 5G’ye geçişini resmen ilan edecek.
1 Nisan 2026’da 81 ilde 5G hizmeti kademeli olarak başlayacak. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak.
5G ile birlikte 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan hızlara ulaşacağız. Mevcut teknolojiyle dakikalar süren HD kalitesindeki bir filmi indirmek, 5G ile sadece saniyeler alacak.
Konser alanları veya stadyumlar gibi kalabalık ortamlardaki düşük internet hızları tarihe karışacak. 5G teknolojisi sayesinde 1 kilometrekarelik alan içinde tam 1 milyon cihaz sorun yaşamadan aynı anda veri alıp gönderebilecek.
Sadece bireysel internet kullanımını değil, akıllı şehirler, otonom araçlar ve nesnelerin internetini (IoT) de mümkün kılacak olan 5G, pek çok sektörü derinden etkileyecek:
Telefonunuzun 5G uyumlu olup olmadığını anlamak için "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmına girip "Ses ve Veri" seçeneklerinde 5G ifadesini kontrol edebilirsiniz. Android ve iOS cihazlarda bu özellik genelde şebeke ayarları altında görünür. Ancak, 5G desteği için telefonun donanımının 5G'ye uyumlu olması şarttır.
Genel olarak, 2021 ve sonrasında üretilen orta-üst segment telefonların çoğu 5G uyumludur. Fakat yine de uyumsuz modeller olabileceği için 5G desteğinin kontrol edilmesi gerekir.
