Sosyal medyada gündem oldu! Türkiye'de 1 Nisan öncesi "5G" hareketliliği

5G teknolojisinin kullanıma sunulacağı 1 Nisan 2026'ya sayılı günler kala, sosyal medya platformlarında dikkat çeken bir 5G hareketliliği yaşandı.

BAZI KULLANICILAR, 5G'YE ERİŞTİKLERİNİ SÖYLEDİ

Dün akşam saatlerinden itibaren X (Twitter) ve Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarda, bazı kullanıcılar, cihazlarının 5G şebekesine bağlandığını belirtti.

Paylaşılan bazı ekran görüntülerinde hız testi sonuçlarının yer aldığı görülürken, bu durum "5G erken mi geldi?" sorularını beraberinde getirdi.

İşte konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar:

Aga 5G yazıyo. Ne iş ?? pic.twitter.com/qp2NX4Hhbu — Ataberk Doğan (@atadogann) March 25, 2026

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESMEN İLAN EDECEK

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 31 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle 5G’ye geçişini resmen ilan edecek.

1 Nisan 2026’da 81 ilde 5G hizmeti kademeli olarak başlayacak. 5G ile birlikte iletişim hızı artacak.

5G İLE HAYATIMIZDA NELER DEĞİŞECEK?

5G ile birlikte 4.5G'ye kıyasla 10 kata varan hızlara ulaşacağız. Mevcut teknolojiyle dakikalar süren HD kalitesindeki bir filmi indirmek, 5G ile sadece saniyeler alacak.

Konser alanları veya stadyumlar gibi kalabalık ortamlardaki düşük internet hızları tarihe karışacak. 5G teknolojisi sayesinde 1 kilometrekarelik alan içinde tam 1 milyon cihaz sorun yaşamadan aynı anda veri alıp gönderebilecek.

SANAYİ VE FİNANS SEKTÖRLERİNDE "KÖKLÜ DÖNÜŞÜM" BEKLENİYOR

Sadece bireysel internet kullanımını değil, akıllı şehirler, otonom araçlar ve nesnelerin internetini (IoT) de mümkün kılacak olan 5G, pek çok sektörü derinden etkileyecek:

Sanayi: Yüksek hız ve düşük gecikme süreleri sayesinde üretim hatlarındaki makineler, robotlar ve sensörler eş zamanlı olarak çalışabilecek.

Finans: Gecikme süresinin ultra düşük seviyelere inmesiyle yüksek frekanslı alım-satım ve yatırım işlemleri neredeyse anında gerçekleşecek. Gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ve gelişmiş şifreleme sayesinde güvenlik artarken, bankacılık operasyonlarındaki otomasyonla maliyetler düşecek.

5G UYUMLULUĞU NASIL KONTROL EDİLİR?

Telefonunuzun 5G uyumlu olup olmadığını anlamak için "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmına girip "Ses ve Veri" seçeneklerinde 5G ifadesini kontrol edebilirsiniz. Android ve iOS cihazlarda bu özellik genelde şebeke ayarları altında görünür. Ancak, 5G desteği için telefonun donanımının 5G'ye uyumlu olması şarttır.

TELEFONUNUZUN 5G DESTEĞİNİ KONTROL ETME YÖNTEMLERİ

Ayarlar Menüsü: Android'de Ayarlar > Bağlantılar > Mobil Ağlar > Şebeke Modu, iPhone'da ise Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri adımlarını izleyin. 5G veya NR (New Radio) ifadesi varsa cihazınız uyumludur.

Model İsmi: Telefonunuzun model adında "5G" ibaresi bulunabilir.

Teknik Özellikler: İnternet üzerinden telefonunuzun marka/modelini aratarak teknik özellikler sayfasından 5G desteğini doğrulayabilirsiniz.

Donanım Şartı: 4G destekli telefonlar, donanım (anten ve yonga seti) eksikliği nedeniyle yazılımla 5G'ye dönüştürülemez.

SIM Kart ve Paket: 5G uyumlu telefonunuz olsa bile, operatörünüzden 5G destekli bir SIM kart ve uyumlu bir veri planına (tarifeye) sahip olmanız gerekir.

Kapsama Alanı: 5G sinyali alabilmek için yaşadığınız bölgede 5G altyapısının aktif olması gerekir.

Genel olarak, 2021 ve sonrasında üretilen orta-üst segment telefonların çoğu 5G uyumludur. Fakat yine de uyumsuz modeller olabileceği için 5G desteğinin kontrol edilmesi gerekir.