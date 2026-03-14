Ardahan’da binalardan sarkan dev buz kütleleri temizleniyor

Ardahan'da etkili olan soğuklarda bazı binaların çatı ve saçaklarında 4-5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Ardahan Belediyesi, hava sıcaklıklarının eksi 15 ila 20 derece arasında seyrettiği kent merkezinde binaların çatılarında oluşan dev buz kütlelerini temizliyor.

Ardahan’da mart soğukları etkili oluyor. Kar yağışının ardından yaklaşık 1 haftadır etkili olan soğuklar nedeniyle binaların çatı ve saçaklarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Bazı noktalarda 4-5 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturunca, Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri devreye girdi. Ekipler, hava sıcaklıklarının eksi 15 ila 20 derece arasında seyrettiği kent merkezinde binaların çatılarındaki buz kütlelerini temizliyor.

BUZ KIRMA MESAİSİ

Özellikle halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda, buz kırma mesaisi yapan itfaiye ekipleri, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını birer birer kırıyor. Cadde ya da sokakta gerekli güvenlik tedbiri alındıktan sonra itfaiye aracının merdiveniyle 5-6 veya 7 katlı binaların çatılarına ulaşan görevliler, kürek ve baltalarla buz sarkıtlarını kırıyor. Ekipler, olası yaralanma ve hasarların önüne geçmek için çalışmaların kent genelinde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

