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Ardahan'da çığ paniği: Evle ahırın üzerine düştü!

27.02.2025 16:25
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Ardahan'ın Posof ilçesinde ev ve ahırın üzerine çığ düştü. Her iki yapıda hasar oluştu.

Ardahan'da çığ paniği: Evle ahırın üzerine düştü!

Olay, sabah saatlerinde, Derindere köyünde meydana geldi. İki günden beri yoğun kar yağışının etkili olduğu köyde bir ev ile ahırın üzerine çığ düştü. Çığda can kaybı ve yaralanma olmadı. Çığın ardından jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, köye sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde ev ve ahırda hasar oluştuğu belirlendi. Çığ nedeniyle köy içindeki yollar kapandı. Ekipler, çığın getirdiği karı temizlemek için çalışma başlattı. Ekipler, köyde inceleme yapıp, riskli bölgeleri de belirleyerek halkı uyardı.

Öte yandan bölgede geçen yıl 7 Şubat'ta da 4 evin üzerine çığ düşmüştü. Çığın hasar verdiği evlerde mahsur kalan 11 kişi kurtulurken, çöken ahırlardaki 17 büyükbaş ölmüştü.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Çığ
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