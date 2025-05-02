HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ardahan'da hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Ardahan'da jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 şahıstan 1’i tutuklandı.

Ardahan'da hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Balıkçılar köyündeki hırsızlık olayına ilişkin operasyon başlattı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan buzdolabı, derin dondurucu, televizyon, 3 cep telefonu, 52 adet 9 mm fişek ve 1 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'da 450 gümrük kaçağı kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildiHatay'da 450 gümrük kaçağı kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
Vize randevularının iptal edildiği iddiasına açıklama geldiVize randevularının iptal edildiği iddiasına açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Ardahan hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Papa seçimleri için hazırlıklar başladı! İşte ilk görüntü!

Papa seçimleri için hazırlıklar başladı! İşte ilk görüntü!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Çirkin üslubuna tepki yağıyor! "Koca adamsın, utan, ahlaksız"

Çirkin üslubuna tepki yağıyor! "Koca adamsın, utan, ahlaksız"

Sürücünün kim olduğunu öğrenince kahkahalara boğuldular!

Sürücünün kim olduğunu öğrenince kahkahalara boğuldular!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.