Ardahan’da kar yağışı ulaşımı aksattı

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat Karayolu'nun 2470 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan’ın Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasında bulunan 2550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde kar yağışı ve meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekipleri ise, yolun ulaşıma açık kalması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır