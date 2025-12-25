HABER

Ardahan’da kar yağışı ulaşımı aksattı

Ardahan'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat Karayolu'nun 2470 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan’ın Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasında bulunan 2550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde kar yağışı ve meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekipleri ise, yolun ulaşıma açık kalması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ardahan
