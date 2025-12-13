Ardahan-Şavşat kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç geçişine kapatıldı

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun Sahara mevkisi tüm araçların geçişine kapatıldı.

Bölgede karla mücadele çalışması yapılabilmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Öte yandan, Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkisi de tır geçişine kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle ekipler sürücüleri uyararak tedbirli olmalarını istedi.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır