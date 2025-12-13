HABER

Otomobil patladı, feci şekilde can verdi

Adana'da otomobilin patlaması sonucu içerisindeki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti. Patlama ile alakalı inceleme başlatılırken, Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otomobil patladı, feci şekilde can verdi

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda giden İsmail Hakkı Doğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple patlayıp yanmaya başladı.

PATLAYAN OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Patlama ile alakalı inceleme başlatılırken, Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

(İHA)

13 Aralık 2025
13 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
