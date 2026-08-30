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Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Ardahan’da da gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kutlamaları Ardahan Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Ardahan Belediyesince valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Ömer Hilmi Yamlı ve il protokolü valilik makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlamaları kabul etti. Kutlama programı Kongre Caddesi’nde devam etti.
Kutlamalar kapsamında jandarma komandolar yürüyüş yapıp tüfekli gösteri sundu. Ardından Ardahan Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile şiirlerin okunması törene renk kattı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Yüzbaşı Ahmet Çakır, bugünün tarihte önemine değinerek, kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade edip, "Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922 yılında kazandığımız büyük zaferin 104’üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekûn bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte aza rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.
Kutlamalar, resmi geçit ile sona erdi.

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 1

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 2

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 3

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 4

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 5

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 6

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 7

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 8

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 9

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 10

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 11

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 12

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 13

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 14

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı 15


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı
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