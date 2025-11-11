HABER

Ardahan’da korkutan yangın: 2 traktör ve ekipmanlar kül oldu

Ardahan’da bir ahırda çıkan yangın sonucu 2 traktör, tahıl ambarı ve balya makinası küle döndü.

Edinilen bilgiye göre Ardahan merkeze bağlı Açıkyazı köyünde Oğuzhan Çelik’e (46) ait kullanılmayan ahırda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri, olay yerine itfaiye gelmeden önce ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkararak büyük bir faciayı önledi.
Traktör ve ekipmanlar kül oldu
Yangın ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Ancak yangının ardından ahırda ciddi maddi hasar meydana geldi. İçeride bulunan 10 ton arpa, 2 traktör, balya makinası ile çeşitli tarım aletlerinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

