Arguvan'da güvenilir bal satışı ve kalite bilgisi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 30 yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan Mehmet Ali Çıplak, yeni sezon kara kovan ve süzme bal satışlarını başlattı. Vatandaşları, balı güvenilir şekilde ve doğrudan üreticiden temin etmeleri konusunda uyarıyor.

Şotik Mahallesi’nde 1992’den beri arıcılık yapan Çıplak, bu işi bir tutku olarak görüyor. 90’lı yıllarda bal veriminin daha yüksek olduğunu belirtiyor. Son yıllarda üreticiler Kafkas ve İtalya arı türlerine yöneldi. Ancak bu türler hastalıklara karşı dayanıksız. Yerel ekolojiye de uyum sağlamıyorlar.

Yeni sezon ile birlikte bal fiyatları da belirlendi. Kara kovan balı 1200 TL, süzme bal ise 750 TL’den satışa sunuldu. Bu fiyatlar maliyet ve sezon giderleri dikkate alınarak belirlendi. Birçok arıcı da bu fiyat aralığında hemfikir.

Balın kalitesinde coğrafi şartların büyük rol oynadığını ifade eden Çıplak, ovada üretilen balın genelde kaliteli olmadığını belirtiyor. Arı, yaylaya çıkarıldığında yüksek rakımlı bölgelerde elde edilen bal daha kaliteli ve sağlıklı oluyor. Bu yıl orta verimlilikte bir sezon geçirdik.

Çıplak, bal çeşitleri hakkında da bilgi verdi. Süzme balların bir kısmı ham yani dinlendirilmemiş baldır. Ham bal, daha fazla element içeriyor. Dinlendirilmiş bal 40-45 derecede ısıtıldığı için bazı besin değerlerini kaybedebiliyor. Şekerlenmiş bal doğal bir süreçtir. Bu, balın sahte olduğu anlamına gelmez. Balınızı piyasadan değil, doğrudan arıcılardan alın. Arı hile yapmaz ve balını dürüstçe üretir. Kaliteli bal için adres arıcılardır.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır