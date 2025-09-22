HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Arguvan'da güvenilir bal satışı ve kalite bilgisi

Arguvan'da 30 yılı aşkın süredir arıcılık yapan Mehmet Ali Çıplak, bal alırken dikkat edilmesi gerekenleri paylaşıyor.

Arguvan'da güvenilir bal satışı ve kalite bilgisi

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 30 yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan Mehmet Ali Çıplak, yeni sezon kara kovan ve süzme bal satışlarını başlattı. Vatandaşları, balı güvenilir şekilde ve doğrudan üreticiden temin etmeleri konusunda uyarıyor.

Şotik Mahallesi’nde 1992’den beri arıcılık yapan Çıplak, bu işi bir tutku olarak görüyor. 90’lı yıllarda bal veriminin daha yüksek olduğunu belirtiyor. Son yıllarda üreticiler Kafkas ve İtalya arı türlerine yöneldi. Ancak bu türler hastalıklara karşı dayanıksız. Yerel ekolojiye de uyum sağlamıyorlar.

Yeni sezon ile birlikte bal fiyatları da belirlendi. Kara kovan balı 1200 TL, süzme bal ise 750 TL’den satışa sunuldu. Bu fiyatlar maliyet ve sezon giderleri dikkate alınarak belirlendi. Birçok arıcı da bu fiyat aralığında hemfikir.

Balın kalitesinde coğrafi şartların büyük rol oynadığını ifade eden Çıplak, ovada üretilen balın genelde kaliteli olmadığını belirtiyor. Arı, yaylaya çıkarıldığında yüksek rakımlı bölgelerde elde edilen bal daha kaliteli ve sağlıklı oluyor. Bu yıl orta verimlilikte bir sezon geçirdik.

Çıplak, bal çeşitleri hakkında da bilgi verdi. Süzme balların bir kısmı ham yani dinlendirilmemiş baldır. Ham bal, daha fazla element içeriyor. Dinlendirilmiş bal 40-45 derecede ısıtıldığı için bazı besin değerlerini kaybedebiliyor. Şekerlenmiş bal doğal bir süreçtir. Bu, balın sahte olduğu anlamına gelmez. Balınızı piyasadan değil, doğrudan arıcılardan alın. Arı hile yapmaz ve balını dürüstçe üretir. Kaliteli bal için adres arıcılardır.

Arguvan da güvenilir bal satışı ve kalite bilgisi 1

Arguvan da güvenilir bal satışı ve kalite bilgisi 2

Arguvan da güvenilir bal satışı ve kalite bilgisi 3

Arguvan da güvenilir bal satışı ve kalite bilgisi 4Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batı Karadeniz'in Efes'i büyülüyor! Faruk Özlü: "Daha büyük bulgular için araştırma alanımızı genişletiyoruz"Batı Karadeniz'in Efes'i büyülüyor! Faruk Özlü: "Daha büyük bulgular için araştırma alanımızı genişletiyoruz"
Engelli çocuklar için müstakil ev mücadelesiEngelli çocuklar için müstakil ev mücadelesi

Anahtar Kelimeler:
bal Arguvan Arıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.