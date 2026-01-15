HABER

Arhavi'de apartman dairesinde yangın paniği

Artvin'in Arhavi ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın akşam saatlerinde Musazade Mahallesi'nde meydana geldi. Hatinoğlu Apartmanı'nın üçüncü katında bulunan Ahmet Hatinoğlu'na ait dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

APARTMANDA YANGIN PANİĞİ

Kısa sürede büyüyen alevler evin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine Arhavi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

yangın Artvin Arhavi
