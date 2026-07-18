HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Arı sokması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı

Zonguldak'In Kdz. Ereğli’ye bağlı Kaptaş Kurtlar Köyü’nde fındık bahçesinde çalışırken eşek arısının soktuğu bir kadın, alerjik reaksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Arı sokması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, kardeşine fındık bahçesinde dip temizliği yapmak için yardım eden 55 yaşlarındaki Aysel Y., çalışma sırasında eşek arısının saldırısına uğradı. Arıya alerjisi bulunduğu öğrenilen Aysel Y. fenalaşınca, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Y., ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da yangında 80 dekar orman zarar gördüTekirdağ'da yangında 80 dekar orman zarar gördü
Amsterdam'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendiAmsterdam'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Anahtar Kelimeler:
arı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.