Arı sokması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, kardeşine fındık bahçesinde dip temizliği yapmak için yardım eden 55 yaşlarındaki Aysel Y., çalışma sırasında eşek arısının saldırısına uğradı. Arıya alerjisi bulunduğu öğrenilen Aysel Y. fenalaşınca, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Y., ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır