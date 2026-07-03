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Arıkan'ın 'ASELSAN satılıyor' iddiasına DMM'den yalanlama! 'Art niyetli...'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ortaya attığı 'ASELSAN satılıyor' iddiası sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. DMM'den yapılan açıklamada "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Arıkan'ın 'ASELSAN satılıyor' iddiasına DMM'den yalanlama! 'Art niyetli...'

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın sahibi olduğu ASELSAN ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı. Sözcü'ye konuşan Arıkan, ASELSAN'ın BlackRock Fonu'na satılacağını iddia eden Arıkan'a resmi yanıt geldi.

Arıkan ın ASELSAN satılıyor iddiasına DMM den yalanlama! Art niyetli... 1

DMM'DEN YALANLAMA

DMM'nin NSosyal hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan "ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına" dair iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Arıkan ın ASELSAN satılıyor iddiasına DMM den yalanlama! Art niyetli... 2

ARIKAN'IN 'ASELSAN SATILIYOR' İDDİASI

Sözcü'ye konuşan Arıkan, BlackRock Fonu’nun ASELSAN'ı almak için Büyükelçi Tom Barrack’ı görevlendirdiğini iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aselsan Mahmut Arıkan
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