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"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görevlendirme! Babası "Kurultayda para dağıttım" demişti

CHP'nin başına geri gelen Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı ilk konuşmada "Arınma" mesajı vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını belirlerken, yapılan bir atama dikkat çekti. Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Hakan Uyanık'ın babası, eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, mahkemede verdiği ifadede, "Delegelerin Özgür Özel'e oy vermesi için 100 bin TL dağıttım" iddiasında bulunmuştu. İsmail Saymaz da görevlendirmeye tepki gösterdi ve "Bu adamın oğlunu neden MYK'ya alıyor?" dedi.

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görevlendirme! Babası "Kurultayda para dağıttım" demişti
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine dönmüş ve partililere yönelik yaptığı ilk konuşmada 'arınma' mesajı vermişti.

MYK'DA DİKKAT ÇEKEN GÖREVLENDİRME

Kemal Kılıçdaroğlu dün 19 kişilik MYK'sını belirledi. MYK'da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık da genel başkan yardımcılığı görevi aldı. Bu durum ise parti içi tartışmaları beraberinde getirdi.

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu ndan dikkat çeken görevlendirme! Babası "Kurultayda para dağıttım" demişti 1

BABASI KURULTAY DAVASINDA TANIKTI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada tanık olarak dinlenen eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın ifadeleri o dönem gündem olmuştu.

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu ndan dikkat çeken görevlendirme! Babası "Kurultayda para dağıttım" demişti 2


Veysi Uyanık

DELEGELERE PARA VERDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Uyanık, kurultay öncesinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Özgür Karabat ve Metin Güzelkaya ile bir toplantı yaptıklarını öne sürerek, toplantıda İmamoğlu'nun "Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa Özgür Karabat bizim adımıza ilgilenecek" dediğini iddia etmişti. Uyanık ayrıca, Özgür Karabat'tan 100 bin TL aldığını ve delegelerin Özgür Özel'e oy vermesi için bu parayı 20'şer bin TL halinde dağıttığını söylemişti.

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu ndan dikkat çeken görevlendirme! Babası "Kurultayda para dağıttım" demişti 3

Yaşanan gelişmelerin ardından Ahmet Hakan Uyanık'ın Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer alması yeni yartışmaları beraberinde getirdi.

SAYMAZ'DAN TEPKİ: "BU ADAMIN OĞLUNU NEDEN MYK'YA ALIYOR?"

Konuyla ilgili olarak gazeteci İsmail Saymaz da açıklama yaptı ve duruma tepki gösterdi. Saymaz Halk TV'deki yayında, "Adam kendi ağzıyla delegelere 100 bin lira dağıttım, bunun 20 bin lirasıyla alem yaptım diyor. Kılıçdaroğlu ise ‘arınmalıyız’ diyor. Arınmalıyız diyen Kılıçdaroğlu, kurultayda şaibe yaratmak için para dağıtan bu adamın oğlunu neden MYK’ya alıyor? Bu nasıl çelişkidir?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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