Arıza yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ağır yaralı

Kastamonu’da arıza yapan otomobile kamyonun çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Arıza yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza, İnebolu-Kastamonu karayolu Koru köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki otomobil, Kastamonu istikametinde seyir halindeyken arıza yaptı. Bu sırada aynı istikametten gelen A.M. yönetimindeki kamyon arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

kaza
mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

