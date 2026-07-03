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Arızalanan yat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Ortaca ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunan ticari yatın motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.

Arızalanan yat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde ticari yat, içerisindeki 4 şahıs ile birlikte Ekincik Limanı’na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla yat arıza
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