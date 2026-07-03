Arızalanan yat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
Ortaca ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunan ticari yatın motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.
03.07.2026 18:55
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Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde ticari yat, içerisindeki 4 şahıs ile birlikte Ekincik Limanı’na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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