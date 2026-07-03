Arızalanan yat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde ticari yat, içerisindeki 4 şahıs ile birlikte Ekincik Limanı’na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır