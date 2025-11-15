HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Arjantin'de şiddetli patlama! Yaralılar var

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in yakınındaki Ezeiza kentindeki sanayi bölgesinde meydana gelen patlama ve çıkan yangında 22 kişi yaralandı. Dumanların yüzlerce metre yüksekliğe ulaşması, bazı uçuşların çevre havalimanlarına yönlendirilmesine veya iptal edilmesine neden oldu.

Arjantin'de şiddetli patlama! Yaralılar var

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in yakınındaki Ezeiza kentinin Carlos Spegazzini semtinde bulunan sanayi bölgesinde dün yerel saatle 21.00 sıralarında şiddetli patlamalar meydana geldi ardından yangın çıktı. Yetkililer, olayın başkent Buenos Aires'teki Ministro Pistarini Havalimanı'na 12 kilometre uzakta yaşandığını kaydetti.

Ezeiza Belediye Başkanı Gaston Granados, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini belirterek, bölgedeki 5 tesiste yangın meydana geldiğini ve bunlardan birinin kimyasal, diğerinin ise plastik fabrikası olduğunu aktardı. Granados, olayda 22 kişinin hastaneye sevk edildiğini ve bunlardan 2 kişinin solunum sorunları yaşayan bir kalp hastası ile hamile bir kadın olduğunu açıkladı. Belediye Başkanı, patlamanın şiddetiyle bölgenin yakınında bulunan evlerin camlarında hasar meydana geldiğini ve bazı yerlerde yapısal hasar oluştuğunu da ekledi. Granados, yangında en çok zarar gören unsurların tarım kimyasallar ve gübrelerin depolandığı alanlar olduğunu, yangının hızla yayıldığını belirtti.

"KARMAŞIK BİR YANGIN"

Buenos Aires Sivil Savunma Teşkilatı Müdürü Fabian Garcia ise itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını ifade ederek, "Bu karmaşık bir yangın. Kontrol altına alınması uzun sürecek" açıklamasını yaptı.

Bölgedeki Cuenca Alta Nestor Kirchner Hastanesi'nden yapılan açıklamada, acil durum planının devreye sokulduğu ve gerekli olması durumunda daha fazla yaralının kabulüne hazır olunduğu belirtildi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Dumanların yüzlerce metre yüksekliğe ulaşması, bazı uçuşların çevre havalimanlarına yönlendirilmesine veya iptal edilmesine neden oldu.

Yetkililer bölgede etkili olan dumana karşı halkı sakin kalmaya ve maske kullanarak korunmaya çağırdı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, kurtarma ekipleri de etkilenen alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Ataşehir! Kamyonet durağa daldıYer: Ataşehir! Kamyonet durağa daldı
Yer: Denizli! 5 küp içinde insan kemikleri bulunduYer: Denizli! 5 küp içinde insan kemikleri bulundu

Anahtar Kelimeler:
Arjantin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.