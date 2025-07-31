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Arkadaşına güvenip kart bilgilerini verdi; hayatının şokunu yaşadı! Düğün masrafı için girdiği iş nedeniyle hapis yatıyor

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Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da züccaciye dükkanında çalışan Burak Sevinç, arkadaşının teklifi üzerine e-ticaret işine girdi. Banka hesabı açan ve kart bilgilerini arkadaşına veren Sevinç için 17 ayrı dolandırıcılık soruşturması açıldı. Sevinç, yargılandığı 1 dosyada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp, cezaevine gönderildi. Sevinç'in annesi yaptığı açıklamada, "Bir arkadaşı teklif sunuyor; 'aile şirketimde saç şekillendirici satıyoruz' diyor. Oğlum bu teklifi, suç olduğunu bilmediği için kabul ediyor" dedi.

Kentte züccaciyede çalışan Burak Sevinç iddiaya göre, düğün masraflarını karşılayabilmek için arkadaşı H.B.U.'nun e-ticaret yapılan aile şirketinde işe girdi.

17 AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şirkette çalışabilmek için banka hesap bilgileri ve kartını veren Sevinç hakkında 15 gün sonra, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 17 ayrı soruşturma başlatıldı.

Arkadaşına güvenip kart bilgilerini verdi; hayatının şokunu yaşadı! Düğün masrafı için girdiği iş nedeniyle hapis yatıyor 1

3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Saç şekillendirici satışı vaadiyle dolandırılan B.K.K.'nin İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davada Burak Sevinç'e, aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis ve 166 bin TL adli para cezası verildi. Sevinç, karara itiraz edip, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı ancak itiraz reddedildi.

Arkadaşına güvenip kart bilgilerini verdi; hayatının şokunu yaşadı! Düğün masrafı için girdiği iş nedeniyle hapis yatıyor 2

"OĞLUM TEKLİFİ SUÇ OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ İÇİN KABUL EDİYOR"

Burak Sevinç'in annesi Hacer Sevinç Yoldaş (42), nişanlı olan oğlunun masraflarını karşılayabilmek için arkadaşının şirketinde işe girdiğini belirterek, "Düğünümüzü yapamıyorduk, maddi imkanlarımızdan dolayı. Bir arkadaşı teklif sunuyor; 'Benim aile şirketim var, aile şirketimde saç şekillendirici satıyoruz' diyor. 'Bize katılırsan, en azından düğününe bir katkımız olur' diyor. Oğlum bu teklifi, suç olduğunu bilmediği için kabul ediyor. Şu anda kendisi cezaevinde. Müştekinin zararlarını giderdiğimiz halde, şikayet geri çekildiği halde, oğlum ömürlük ceza ile yargılanıyor. Oğlumun üzerinde şu an 17 tane dosyası var ve 17 dosyadan 1 tanesi şu anda onaylandı. Şu anda cezaevinde oğlum, 3 yıl 4 ay yatacak. Bir diğer dosyamız istinafta ve her bir dosyadan 3 yıl 4 ay olarak yargılanıyor" dedi.

15 GÜNÜN SONUNDA DURUMU ANLAYINCA HESABINI KAPATTI

Hacer Sevinç Yoldaş, oğlunun banka hesap numaralarının 15 gün karşı tarafta kaldığını, 15 günün sonunda durumu anlayınca hesabını kapattırdığını, ancak hesap üzerinden yapılan usulsüz işlemler nedeniyle yargılamalarının sürdüğünü söyledi.

(DHA)

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Ankara kredi kartı arkadaş hapis
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