Emine Erdoğan "Dünya Kız Çocukları Günü"nü kutladı:

"Bütün kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyor, sevgiden güç aldıkları, gayretleriyle parladıkları ve kendi yollarını cesaretle çizdikleri güzel bir ömür diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Kız Çocukları Günü"nü kutladı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bir kız çocuğunun kalbinde filizlenen hayalin, bazen bir buluşa, bazen bir başarıya, bazen de nice insanın hayatına dokunacak büyük bir esere dönüştüğünü belirtti.

"Kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması, ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki bir kız çocuğunun başarısı, bugünün sevinci olmanın ötesinde, yarının Türkiye’sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır. Bütün kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyor, sevgiden güç aldıkları, gayretleriyle parladıkları ve kendi yollarını cesaretle çizdikleri güzel bir ömür diliyorum."