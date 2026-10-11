Manisa'da katliam gibi kaza! 11 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İstanbul otobanında tur otobüsü ile çekici çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi vefat etti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Kaza yerinden ilk görüntüler de geldi. Bölgeden gelen görüntüler ise kazanın boyutunu ise gözler önüne serdi.

ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Öte yandan kazada ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları ise sürüyor.

BAKAN ÇİFTÇİ SON DURUMU AÇIKLADI! 11 KİŞİ VEFAT ETTİ, 26 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada kazaya ilişkin son durumu paylaştı. Çiftçi, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin" dedi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 11 kişinin vefat ettiği 27 kişinin de yaralandığı belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 11.11’de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır.

Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"

"HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZIN ACISI YÜREĞİMİZİ YAKTI"

Manisa Belediye Başkanı Vesim Dutlulu da kazayla ilgili olarak açıklamada bulundu. Dutlulu, "Akhisar’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı yüreğimizi yaktı. Akhisar otobanında tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır