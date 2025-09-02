Arkadaşının bebeğini poşete koyup kaçırmaya çalışmıştı! Yakınları adliye çıkışında feryat etti: "Sana iftira attılar biliyoruz"

Akıllara durgunluk veren olay, saat 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı. Bebeği battaniyesiyle poşete koyan Tuğçe D.A. ardından uzaklaşmaya başladı.

Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark edip, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.

'DÜŞÜK YAPTIM, EŞİME SÖYLEMEDİM'

Gözaltına alınan Tuğçe D.A., ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" dediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp, poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan evli ve 1 çocuk annesi Tuğçe Dağdeviren Arbaz (29), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"SEN BUNU YAPMAZSIN"

Arbaz’ın yakınları Adliye çıkışında, "Seni kurtaracağız, hiç üzülme. Sana iftira attılar biliyoruz. Sen bunu yapmazsın, sen bizim bir tanemizsin. Seni çok seviyoruz." diye seslendi.

BEBEĞİN BABASI KONUŞTU

Yeni doğan bebeğin babası, şüphelinin bebeği poşet içinde alarak hayatını tehlikeye attığını ifade etti. Baba Kamil B, AA muhabirine, olaya ilişkin tutuklanan T.D.A'yı (29) yaklaşık 15 yıldır tanıdıklarını söyledi.

Şüphelinin eşiyle aynı tekstil fabrikasında çalıştıklarını anlatan Kamil B, "6 yaşında bir kızı olan bir kadının böyle bir şey yapmasını hala aklımız almıyor. Bebeğimizi poşete koymuş, ölebilirdi, canına kastetmiş." dedi.

Kamil B, şüphelinin düşük yaptığını ailesinden gizlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Babası bizi arayarak şikayetimizi geri çekmemizi istedi. Kızının düşük yaptığından haberi yoktu, ben gerçekleri anlatınca o da şaşırdı. Şikayetimi geri çekmedim. Cezası neyse çekmesini istiyorum."

(DHA)