Arkadaşının evinde bulunan Bennur ailesine teslim edildi

Denizli’de sosyal hizmetler yurdundan izinsiz olarak ayrılan 16 yaşındaki Bennur Gezgin, 3 gün sonra arkadaşının evinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Denizli’de yaşayan 16 yaşındaki Bennur Gezgen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurttan 24 Ekim Cuma günü izinsiz olarak ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yetkililerin ihbarı ve genç kızın durumundan endişe eden ailesinin kayıp başvurusunda bulun üzerine güvenlik birimleri tarafından Bennur’un bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından genç kızın bir arkadaşının evinde olduğu teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan Bennur, ailesine teslim edildi.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

