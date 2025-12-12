Fatih Altaylı herkesin merak ettiği kararını duyurdu: “Devam etmeyeceğim”

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın cezaevinden çıktıktan sonra günlük siyasi yorum programlarına devam etmeyeceğini açıkladığı öğrenildi. Altaylı, kararının gerekçesini siyasi iklimin müsait olmadığı gerekçesiyle aldığını belirtti.

Gazeteci ve Halk TV Yazarı İsmail Saymaz, tutuklu gazeteciler Fatih Altaylı ve Merdan Yanardağ'ı Silivri'de ziyaret etti. Saymaz, Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında detayları aktardı.

Fatih Altaylı’nın cezaevinde iyi olduğunu, “Bir mesajın var mı?” diye sorduğunu belirten Saymaz, şunları aktardı:

"Yani o işte bir 7 ay daha kalacağını, 7-7,5 ay daha kalacağını düşünüyor. Dedi ki çıktıktan sonra günlük siyasi nitelikte yorum programlarına devam etmeyeceğim.”

BU KARARI NEDEN ALDI?

Saymaz, Fatih Altaylı'nın bu kararı “siyasi iklimin müsait olmadığını düşündüğü” için aldığını belirtti.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm edilen Altaylı’nın tutukluluğu sürüyor. Mevcut infaz düzenlemesine göre gazetecinin yaklaşık 8 ay daha cezaevinde kalması bekleniyor.