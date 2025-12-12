HABER

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez rektör olarak atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde muhalefetin sık sık tepki gösterdiği Mehmet Görmez hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Görmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

9 üniversiteye yeni rektör ataması yapılırken atama kararları arasında yer alan bir isim dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla dokuz üniversitenin rektörü değişti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı şöyle:

"Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit atandı.

Ayrıca Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu görevlendirildi.

Diğer atamalar ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir."Kaynak: AA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

