Meteoroloji il il uyardı: 43 kente sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurdun büyük bir bölümü yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor. Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz’in büyük bölümü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinde yağış görülecek. Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, yurdun iç kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlere göre Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde karla kar ışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

43 KENTE UYARI

MGM 43 kente sağanak yağmur, kar ve karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da sağanak; Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Erzurum, Muş, Bitlis, Bayburt, Gümüşhane ile Erzincan'da ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmur ve karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum haric) aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

