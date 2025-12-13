HABER

Arkadaşının öldüğü kazada ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü kurtarılamadı

Adana'da arkadaşı Bünyamin Serin'in (15) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü Çınar Kazan (14), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Arkadaşının öldüğü kazada ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü kurtarılamadı

Kaza, 4 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Çınar Kazan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından park halindeki kamyonete ve 2 katlı müstakil evin duvarına çarptı.

KAZADA AĞIR YARALANAN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Çınar Kazan ile yanındaki arkadaşı Bünyamin Serin, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Bünyamin Serin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı Çınar Kazan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kazan, bugün hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
(DHA)

13 Aralık 2025
13 Aralık 2025

Kaynak: DHA
