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Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte girdiği şelalede kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre, Alimler Mahallesi'ndeki Kantar Şelalesi'ne giden İsmail Eseroğlu (21) ve arkadaşları O.K., A.C. ve M.K, saat 15.30 sularında suya girdi.

Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı 1

GİRDİĞİ ŞELALEDE HAYATINI KAYBETTİ

Eseroğlu'nun bir süre suda çırpındıktan sonra kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları neticesinde Eseroğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı 2

Eseroğlu'nun cansız bedeni yaklaşık 500 metrelik yamaçtan vatandaşların da desteğiyle yola taşındı.

Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı 3

Gencin cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak şelale
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