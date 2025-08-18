HABER

Arkeoloji dünyasının gözü Ünye'de!

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Fatma Erol liderliğindeki ekip, ilçenin kültürel mirasını keşfetmek için ziyaret gerçekleştirdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Fatma Erol liderliğindeki Fatsa ilçesinde bulunan Cıngırt Kalesi görev alan kazı ekibi, Ünye'de 10 kişilik bir ekiple incelemelerde bulundu.

Ünyeli Arkeolog Ali Rıza Nal'ın da eşlik ettiği heyetin ilk durağı, Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi oldu. Ziyarette, müze binasının mimari özellikleri, restorasyon süreçleri ve sergilenen eserlerin tarihi önemine dair kapsamlı fikir alışverişi yapıldı. Arkeologlar, müzenin kuruluşu ve koleksiyonun oluşturulması hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaretlerine devam eden ekip daha sonra tarihi Ünye Kalesi içerisindeki kaya mezarları, sarnıçlar, kilise yapıları, su yolları ve kült alanları titizlikle inceledi. Özellikle kale içerisindeki basamaklı dehliz, heyetin büyük ilgisini çekti.

Arkeolog Ali Rıza Nal, dehlizde yürütülen kazı çalışmaları ve bulunan eserler hakkında heyete bilgi verdi. Dehlizin kullanım amacı ve tarihi geçmişi üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret, Fatsa Cıngırt Kalesi kazı ekibi için Ünye'nin zengin arkeolojik potansiyelini yakından tanıma fırsatı sundu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

