HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arnavutköy Belediyesi’nden eğitime destek

Arnavutköy Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla nakdi destek programını hayata geçirdi. Program kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 2 bin 500 Türk Lira, üniversite öğrencilerine ise 15 bin Türk Lirası tutarında eğitim desteği verilecek.

Arnavutköy Belediyesi’nden eğitime destek

Arnavutköy Belediyesi, her yıl binlerce öğrencinin eğitim yolculuğuna katkı sunmaya devam ediyor. Belediye tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim öğretim yılı eğitim destek programı kapsamında, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak nakdi yardımlar yapılacak. Program kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2 bin 500 Türk Lirası, üniversite öğrencileri için ise 15 bin Türk Lirası eğitim desteği sağlanacak. Başvurular, 10 Ekim tarihine kadar sosyaldestek.arnavutkoy.bel.tr adresi üzerinden alınacak.

"Eğitim desteği bizden, başarı sizden"
Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu konuyla ilgili eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunun altını çizerek, "Bizler öğrencilerimizin yanında olmaya, onların başarı yolculuğunu desteklemeye devam edeceğiz. Eğitim desteği bizden, başarı sizden" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ETSO’da meslek komiteleri zirvesiETSO’da meslek komiteleri zirvesi
Oğlunun alerjisi, balmumundan gıda saklama bezleri üretmeye sevk ettiOğlunun alerjisi, balmumundan gıda saklama bezleri üretmeye sevk etti

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.