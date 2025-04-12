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Arnavutköy’de çocuklardan Filistin’e destek yürüyüşü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir grup çocuk, Filistin’e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Ellerine aldıkları Filistin bayrakları ile çocuklar, tekbir getirerek yürüdü.

Arnavutköy’de çocuklardan Filistin’e destek yürüyüşü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir grup çocuk, Filistin’e destek için bir araya geldi. İsrail’in Filistin’e yönelik zulmüne tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen çocuklar, akşam vakti sokağa çıktı. Ellerine aldıkları Filistin bayrakları ile çocuklar, tekbirler getirerek yürüyüş gerçekleştirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, ilçenin farklı bir noktasında da vatandaşlar Filistin’e destek için toplandı. Grup tekbir getirdikten sonra dua etti ve sloganlar attı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Gazze
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