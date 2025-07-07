Arnavutköy’de emniyet şeridinde inen sürücüye minibüs çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi D-20 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy istikametine giden 41 TR 974 plakalı otomobilin sürücüsü O.Y., aracını emniyet şeridine park etti. O sırada aynı yöne giden 34 CYB 169 plakalı minibüs, araçtan inen O.Y.’ye ve otomobilin kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle O.Y. yaklaşık 20 metre ileri savrulurken, minibüs ise bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde O.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri, minibüs sürücüsünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Hayatını kaybeden O.Y.’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

(İHA)