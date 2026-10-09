Arnavutköy’de hafriyat kamyonu alev topuna döndü

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir hafriyat kamyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyondan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Hafriyat kamyonu adeta alev topuna dönerken, yoldan geçen bir beton mikseri yangına müdahale için kullanıldı. Mikserden sağlanan suyla alevlere müdahale edildi.

BEYON MİKSERİNDEN SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Alevlerin kamyonu sardığı sırada yoldan geçen beton mikserinden sağlanan su, yangının söndürülmesi için kullanıldı. Hafriyat kamyonunun alevler içinde kaldığı ve beton mikserinden alınan suyla müdahale edildiği anlar dikkat çekti. Öte yandan yangın anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafriyat kamyonundan yükselen alevlerin aracı sardığı ve yangına suyla müdahale edildiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır